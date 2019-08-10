Haberler» 3. Sayfa» Haber

Konya'da mühimmat yüklü kamyonda yangın

Konya'da mühimmat yüklü kamyonda yangınKONYA - Konya'nın Akşehir ilçesi yakınlarında seyir halindeki mühimmat yüklü kamyonda yangın çıktı.

10.08.2019 18:26
Konya'da mühimmat yüklü kamyonda yangın
Konya'da mühimmat yüklü kamyonda yangın
KONYA - Konya'nın Akşehir ilçesi yakınlarında seyir halindeki mühimmat yüklü kamyonda yangın çıktı. Yanan araçtan patlama sesleri geldi.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Konya - Afyonkarahisar Karayolu Akşehir ilçesine bağlı Değirmenköy Mahallesi yakınlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan mühimmat yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangında kamyonda patlamalar yaşanırken, karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı ve olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Konya'da mühimmat yüklü kamyonda yangın

Akşehir, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:40   Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden genç toprağa verildi
19:33   Muğla'daki araç yoğunluğu havadan görüntülendi
19:29   Ödemiş'te orman yangını
19:27   Emniyet Genel Müdürü Aktaş, sürücülere şeker ikram etti
19:20   7 saat süren kaçak kurbanlık kovalamacası, hayvanın bayılması ile son buldu
19:13   Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 BM çalışanı hayatını kaybetti
18:58   Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: "116 bin personelimiz bayram görev yapacak"