18.06.2019 15:02
Haberler» Güncel» Haber

Konya'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

Konya

MISIR'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Konya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

MISIR'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Konya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Şehir genelindeki camilerde verilen selaların ardından kılınan öğle namazından sonra Mevlana Meydanı'nda, Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı namaza, sivil toplum örgütlerinin üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Gıyabi cenaze namazına, kadınların da katıldığı görüldü.


- Konya
Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı, Muhammed Mursi, Konya, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:10 Burdur'da su baskınının yaraları sarılıyor
16:10 Suriye'deki arazi yangını Nusaybin'den görüntülendi
16:10 Mursi için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı
16:10 Muhammed Mursi'nin vefatı
16:09 Turistlerin su parkı eğlencesi - ANTALYA
16:09 Kurslarla aile bütçelerine katkı sağladılar
16:09 "Evimizin Sağlık Elçileri" Arnavutköy'de