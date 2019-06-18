18.06.2019 15:30
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KONYA'DA MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

KONYA

MISIR'da askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan, 'casusluk' iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması sırasında hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Konya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

MISIR'da askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan, 'casusluk' iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması sırasında hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Konya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır'da dün yargılandığı mahkeme salonunda hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Konya'da Mevlana Meydanı'nda gıyabi cenaze namazı kılındı. Konya Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nın kıldırdığı namaza, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazda kadınlarda saf tuttu.
Kaynak: DHA
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