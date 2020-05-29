Konya'da normalleşme sürecinin ilk cuma namazı kılındı

Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan bu yana toplu ibadete kapalı olan camilerde normalleşme süreci kapsamında ilk cuma namazı sosyal mesafe kuralına göre kılındı.

Konya'da normalleşme sürecinin ilk cuma namazı kılındı
29.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:51
Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan bu yana toplu ibadete kapalı olan camilerde normalleşme süreci kapsamında ilk cuma namazı sosyal mesafe kuralına göre kılındı.

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yumuşatılmaya başlandı. Bu kapsamda 16 Mart'tan bu yana kapalı bulunan camiler ibadete açıldı. Bu kapsamda Konya'da da Bilim Kurulu tarafından belirlenen kararlar gereği; hijyen, sosyal mesafe gibi kurallarda göz önünde bulundurularak ilk cuma namazı için vatandaşlar camilere akın etti. Cuma namazlarının cami avlularında kılınacağının belirtilmesinin ardından yüzlerce vatandaş Mevlana Meydanı'nda bir araya geldi. Vatandaşların sosyal mesafeye uyarak kıldığı cuma namazında cemaatin arası en az 1 metre olarak ayarlandı. Haftalar sonra kılınan ilk cuma namazını Konya Müftüsü Ahmet Poçanoğlu kıldırdı.

Öte yandan, müftülük tarafından yapılan açıklamada ibadete başlaması uygun görülen camilerde namazın öncelikli olarak açık alanlarda kılınacağı, mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları ise cami içeresinde kılınabileceği ifade edilirken, cuma namazlarının ise sadece uygun görülen camilerin bahçesinde ya da açık alanlarda kılınabileceği belirtildi.

Cuma namazı için meydana gelen Ahmet Atayer, iki buçuk üç aydır bir ızdırap içinde olduklarını ifade ederek, "Bugünümüze şükür. Bu mübarek Mevlana Türbesi'nde cumayı kıldık. Allah'ım bundan sonra böyle bir musibet, hastalık, bela vermesin. Bütün İslam aleminin ve Türkiye'nin cuması mübarek olsun" dedi.

Osman Nuri Yazar ise, "Allah'a sonsuz hamd-ü senalar ediyoruz. Buruk bir sevinç yaşadık. İnşallah daha sık vaziyette daha bir saf safa omuz omuza namaz kılmayı nasip eder Allah'ım. Ama gerçekten özledik ve Allah'ım kavuşturdu bizi. Tedbirli olarak namaz kıldık. İnşallah bunlar da geçecek" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Konya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç ’Ben size layık bir evlat olamadım’ yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı Haber
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin’e Zehra Zümrüt Selçuk’tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Saba Tümer’in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Haberler››Güncel››Konya'da normalleşme sürecinin ilk cuma namazı kılındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:47: Marmara'da lodos etkisini kaybetti - Haber 14:47: Sorgun'da çöp konteynerleri kaldırıldı - Haber 14:47: (Havadan fotoğraflarla) - Haliç Kongre Merkezi'nin otoparkında sosyal mesafeli cuma namazı - Haber 14:46: Koronavirüs döneminde Eyüpsultan'a 6 bin 459 ton asfalt döküldü - Haber 14:46: Çanakkale'de sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı - Haber 14:00: Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım - Magazin 13:44: 10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu - Haber 13:21: Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı - Haber 12:16: 22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti - Haberler 10:58: Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak - Ekonomi