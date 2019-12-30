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Konya'da öğretmen ve öğrencilerin servisi devrildi: 15 yaralı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 11 öğretmen ile 3 öğrenciyi taşıyan servis minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi.

30.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:00 Konya'da öğretmen ve öğrencilerin servisi devrildi: 15 yaralı

KONYA'nın ilçesinde 11 öğretmen ile 3 öğrenciyi taşıyan servis minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü ve 14 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Seydişehir- Ahırlı yolu Gökhüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Musa İşleyen yönetimindeki 42 K 4493 plakalı servis minibüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle  kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Musa İşleyen ile yolcular Berat Tuğçe Özkan, Fatma Buğlem Özkan, Ayşegül Özkan, Sude Aydın, Halime Ağyan, Nurettin Akar, Gamze Çalışkan, Volkan Kara, Ayşe Türkücü, Hatice Başar, Kamil Akdoğan, Aysun Uzun, Fatih Ünver ve Nihal Aydoğan  yaralandı. İhbar üzerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 3 öğrenci ve 11 öğretmenin sabah saatlerinde Ahırlı ilçesindeki okula gittikleri, eğitime kar yağışı nedeniyle ara verilmesiyle de Seydişehir'deki evlerine döndükleri belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 



Seydişehir, Güncel

Kaynak: DHA

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