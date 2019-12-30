Haberler » Güncel » Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı - Haber

Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüsün kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

30.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:00 Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı
'nın ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüsün kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Kaza, Seydişehir Bozkır yolu Gökhüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir'den aldığı öğretmenleri Ahırlı ilçesine götüren Musa İ. idaresindeki 42 K 4493 plakalı minibüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve minibüste bulunan 14 öğretmen yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Minibüsteki öğretmenlerin Seydişehir'den sabah saatlerinde Ahırlı ilçesindeki okullarına gittikleri, okulların yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilmesinin ardından geri döndükleri öğrenildi.
(İHA)

Seydişehir, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:10   HDP önündeki eylemde 119'uncu gün - Haber
13:10   Türkiye'de günlük sosyal medya kullanımı ortalama 2 saat 46 dakika - Haber
13:10   Tokat'ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu - Haber
13:09   Emniyet Genel Müdürlüğü: Torbalı'daki zanlı yaralı olarak yakalandı - Haber
13:05   "Rafadan Tayfa" Adanalı çocuklarla buluştu - Haber
12:23   Son Dakika: İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
30.12.2019 13:11:58