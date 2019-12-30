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Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı

Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi. Minibüste bulunan 14 öğretmen ve sürücü yaralandı.

30.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:10

'nın ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüsün kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

BUZLANMA NEDENİYLE KONTROLÜ KAYBETTİ

Kaza, Seydişehir Bozkır yolu Gökhüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir'den aldığı öğretmenleri Ahırlı ilçesine götüren Musa İ. idaresindeki 42 K 4493 plakalı minibüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve minibüste bulunan 14 öğretmen yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Minibüsteki öğretmenlerin Seydişehir'den sabah saatlerinde Ahırlı ilçesindeki okullarına gittikleri, okulların yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilmesinin ardından geri döndükleri öğrenildi.

Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı

Seydişehir, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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