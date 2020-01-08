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Konya'da "Okullarımız Çiçek Açıyor" Projesi devam ediyor

"Konya İnsan Mektebi Kültür Davamız" kapsamında yürütülen "Okullarımız Çiçek Açıyor" Projesi'nin uygulandığı okulların öğrencileri, yetiştirdikleri çiçekleri İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e hediye etti.

08.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:08Konya'da
" İnsan Mektebi Kültür Davamız" kapsamında yürütülen "Okullarımız Çiçek Açıyor" Projesi'nin uygulandığı okulların öğrencileri, yetiştirdikleri çiçekleri İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e hediye etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Büyük, "Okullarımız Çiçek Açıyor" Projesi'nin önemine değinerek, bunun yürütülmesinde emeği geçen öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine teşekkür etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen projenin, öğrencilerdeki sorumluluk duygusunu artırmayı hedeflediği belirtildi.

Öğrenciler, yetiştirdikleri çiçeklerden Konya Büyükşehir Belediyesine de hediye etmek istediklerini dile getirdi.
Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Servet Altuntaş ve Okan Tekkalan ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Konya, Güncel

Kaynak: AA

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