Haberler » Güncel » Konya'da oto hırsızlığı operasyonu - Haber

Konya'da oto hırsızlığı operasyonu

Konya'da düzenlenen operasyonda çeşitli marka ve modellerdeki çalıntı, hacizli ve yurt dışı kayıtlı araçları satmak üzere iş yerinde parçalara ayırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

04.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:40Konya'da oto hırsızlığı operasyonu
'da düzenlenen operasyonda çeşitli marka ve modellerdeki çalıntı, hacizli ve yurt dışı kayıtlı araçları satmak üzere iş yerinde parçalara ayırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güveni kötüye kullanma yoluyla çalıntı olarak aranan çeşitli marka ve modellerdeki araçların parçalandığını tespit etti.
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.
İş yerinde arama yapan ekipler, İstanbul ve İzmir'den çalındığı tespit edilen 4 otomobil, yurt dışı kayıtlı 1 otomobil ve hacizli olarak aranan 2 otomobilin parçalara ayrıldığını ya da parçalanma aşamasında olduğunu belirledi.
Ekipler, iş yeri sahibi K.T.A'yı gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:02 Kültür Üniversitesinde hukuk profesyonellerine insan hakları eğitimi - Haber
13:02 Samsun Kültür ve Turizm Müdürü İpekdal AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
13:02 Yatırımcılardan turizm altyapısına katkı - Haber
13:01 Saralların saldırıları kamerada - Haber
12:57 AÜ'de Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
12:14 Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi - Haber
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek - Haber
12:00 Son dakika: Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar
4.12.2019 13:02:39