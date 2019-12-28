Konya'da otobüs yayaya çaptı: 1 ölü

Konya
'nın Ilgın
ilçesinde, otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Mehmet E. idaresindeki 09 U 0399 plakalı belediye otobüsü, Selçuk Üniversitesi Ilgın Meslek Yüksek Okulu yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Gülhan'a (57) çarptı.
Çevredekilerin haber
vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gülhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yalnız yaşadığı öğrenilen Gülhan'ın cenazesi, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otobüs sürücüsü Mehmet E, gözaltına alındı.