Konya'da otogar ve duraklara dezenfektan kuruldu
Konya Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde büyük bir tehdit haline gelen korona virüse karşı tedbirlerini artırdı.
14.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:21
Konya Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde büyük bir tehdit haline gelen korona virüse karşı tedbirlerini artırdı. Vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmesi amacıyla otogar başta olmak üzere yoğun kullanılan toplu ulaşım duraklarında dezenfektan kurulumu yapıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları korona virüse karşı korumak için tedbirlerini artırdı. Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında korona virüs tehdidine karşı 33 ekip ve 66 personel ile Konya merkez ve 28 ilçede halkın yoğun kullandığı alanlarda periyodik olarak dezenfeksiyon çalışması yapılırken her gün on binlerce kişinin kullandığı otobüslerde ve tramvaylarda da düzenli olarak dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. Yolcuların daha güvenli şekilde seyahat edebilmesi amacıyla otogarda ve yoğun kullanılan toplu ulaşım duraklarında dezenfektan kurulumu gerçekleştirdi. Tebdir amaçlı halka açık gerçekleşen etkinlik ve faaliyetlerine de ara veren Büyükşehir Belediyesi hem sosyal medya hesaplarından hem de toplu ulaşım araçları, kavşaklar ve otogarda broşürlerle bilgilendirme faaliyetlerini de sürdürüyor. - KONYA
Konya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları korona virüse karşı korumak için tedbirlerini artırdı. Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında korona virüs tehdidine karşı 33 ekip ve 66 personel ile Konya merkez ve 28 ilçede halkın yoğun kullandığı alanlarda periyodik olarak dezenfeksiyon çalışması yapılırken her gün on binlerce kişinin kullandığı otobüslerde ve tramvaylarda da düzenli olarak dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. Yolcuların daha güvenli şekilde seyahat edebilmesi amacıyla otogarda ve yoğun kullanılan toplu ulaşım duraklarında dezenfektan kurulumu gerçekleştirdi. Tebdir amaçlı halka açık gerçekleşen etkinlik ve faaliyetlerine de ara veren Büyükşehir Belediyesi hem sosyal medya hesaplarından hem de toplu ulaşım araçları, kavşaklar ve otogarda broşürlerle bilgilendirme faaliyetlerini de sürdürüyor. - KONYA
Kaynak: İHA
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