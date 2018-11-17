Konya'da Otomobil Bisiklete Çarptı: 6 Yaralı

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:16



17 Kasım 2018 Cumartesi 11:16

Konya'da otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.Hüseyin Aytekin (18) yönetimindeki 42 CPN 17 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde, Suriye uyruklu Minar Muhammed'in (16) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.Kazada sürücü Aytekin ve aynı araçta bulunan Cüneyt Doğan (17), Yunus Emre Çetkin (17), Şahin Çetkin (16), Ramazan Yıldız (15) ile elektrikli bisikleti kullanan Muhammed yaralandı.Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.