Konya'da Otomobil Demir Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Konya'da demir bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Özkan Batır (21) idaresindeki 42 APB 27 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yön levhasına, ardından demir bariyerlere çarptı.
Araçta sıkışan sürücü Batır, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Batır'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Selçuklu,İstanbul Caddesi,Konya
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:07