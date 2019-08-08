Haberler» Güncel» Haber

Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

08.08.2019 14:00 Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Selahattin Arslan (32) idaresindeki 42 KS 1381 plakalı otomobil, Adana-Konya kara yolu Bahçeli Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü, araçta bulunan Kudret (35), Kadir (57) ve 4 aylık olduğu öğrenilen Kadir Duha Arslan ile Miraç Öztalum (11) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir Duha Arslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Baba Selahattin Arslan'ın, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ereğli, Adana, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:30   Foça'da 1 hektar makilik alan yandı
15:30   Deprem anı güvenlik kamerasında
15:29   Ant içme törenine Ayyıldız gösterisi damga vurdu
15:29   Erzincan'da kurbanlık hayvan satış yerleri denetlendi
15:29   Şahinbey Belediyesi vatandaşlara kurban atık poşeti dağıttı
15:28   Çavuşoğlu: "Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar.
15:28   Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü: 4 gözaltı