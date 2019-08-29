Konya'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Konya
'nın Seydişehir
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Doğan (45) idaresindeki 06 K 0777 plakalı otomobil, Seydişehir - Konya kara yolunun 22. kilometresinde, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Zeynep (44), çocukları Haydar Selim (12), Mustafa Hayri (10) ve Ali Doğan (5) yaralandı.
Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ali Doğan, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.