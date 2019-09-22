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Konya'da otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

22.09.2019 10:33Konya'da otomobil direğe çarptı: 2 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ali Akkanat Bulvarı Feride Akkanat Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim C. (23) yönetimindeki 42 B 0035 plakalı otomobil, şehir merkezi yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, Güvenlik ve Yönetim Sistemi'ne (KGYS) ait kamera direğinin yanındaki panoya çarptı. Panoyu yerinden söken otomobil, hemen önündeki otobüs durağının bulunduğu kaldırımda durabildi. Otobüs durağı önünde bekleyen yolcu olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim C. ve araçta bulunan Meltem Y. (21) yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Meltem Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Beyşehir, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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