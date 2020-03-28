Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Konya'nın Güneysınır ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
28.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:54
Konya 'da hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı.
Abdullah Ünal idaresindeki 42 KS 462 plakalı otomobil, ilçe yakınlarında sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 42 SP 397 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücü Ünal ile araçlardaki 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kaynak: AA
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