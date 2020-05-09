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Konya'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

09.05.2020 02:38 | Son Güncelleme: 09.05.2020 02:40
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şehit İbrahim Bey Caddesi'nde seyreden Sadetli Özev (26) idaresindeki 42 ADM 317 plakalı otomobil, Beyşehir-Seydişehir Çevre Yolu Sanayi Sitesi Kavşağı'na geldiğinde, Uğur A. yönetimindeki 15 NL 202 plakalı kamyonetle çarpıştı. Otomobili sürükleyen kamyonet refüje çıkarak durabildi.
Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Özev, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan kamyonet sürücüsü Uğur A. ile araçta bulunan Erdoğan A, Şenol Ş. ve Kerem A, Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Konya’da otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Beyşehir, Konya, Güncel, Haber

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