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Konya'da otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ölü

Konya'da otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ölü -Kazada ağır yaralanan şahsa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıKONYA - Konya'da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

16.10.2019 10:11
Konya'da otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ölü
-Kazada ağır yaralanan şahsa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
KONYA - Konya'da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Konya - Afyonkarahisar karayolu Kadınhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 45 ABD 588 plakalı otomobil, ilçe girişindeki kavşakta plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Mehmet Kuş ile Mehmet Dönmez savrularak ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri iki yaralıyı ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Kuş ile Mehmet Dönmez kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü E.D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da otomobil motosikletle çarpıştı: 2 ölü

Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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