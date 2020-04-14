Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konya'da otomobil park halindeki araca çarptı: 4 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

14.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:44
Konya'da otomobil park halindeki araca çarptı: 4 yaralı
Konya 'nın Akşehir ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İbrahim B. yönetimindeki 42 NE 679 plakalı otomobil, Cumhuriyet Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki 34 BVT 142 plakalı otomobile çarparak devrildi.
Kazada, sürücü İbrahim B.(23) ile bu araçta bulunan T.Ç.(22), F.Ç.(24) ve Z.K.(20) yaralandı.
Akşehir Devlet Hastanesi ve Özel Park Hayat Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Akşehir, Konya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Usain Bolt’un kendine özgü sosyal mesafe paylaşımı büyük ilgi gördü Haberler
Usain Bolt'un kendine özgü sosyal mesafe paylaşımı büyük ilgi gördü
Haberler ›› Güncel ››Konya'da otomobil park halindeki araca çarptı: 4 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:35: Çınar Müftülüğü personeli yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor - Haber 12:34: Mağarada mahsur kalan köpek ve doğurduğu 9 yavru kurtarıldı - Haber 12:34: MERSİN Zabıtadan kaçak et operasyonu - Haber 12:34: Sağlık Bakanı Koca'dan Biz, hastanelerde görevimizin başındayız. Siz, evde kalmalısınız... - Haber 12:33: Polisten işitme engelli Ali Talha'ya doğum günü sürprizi - Haber 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber 11:06: Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz - Haber