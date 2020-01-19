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Konya'da otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

19.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:32Konya'da otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı
'nın ilçesinde otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet idaresindeki 42 ZN 558 plakalı otomobil, Hacıakif Mahallesi Özdilek Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halindeki 5 araca çarptı.
Sürücü Türkoğlu ve yanındaki 2 kişi yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Park halindeki araçlarda hasara neden olan kaza dolayısıyla cadde bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Türkoğlu, Beyşehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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