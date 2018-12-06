Konya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 6 Yaralı

Konya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Suriye uyruklu Hüseyin Asker yönetimindeki 42 MA 1458 plakalı otomobil, Konya-Karapınar kara yolunun 20. kilometresinde, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Suriye uyruklu Muhammed Ayer (31) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişi, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı.
Araçta sıkışan Muhammed Ayer'in cesedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Ceset, otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.
Suriye,Konya
06 Aralık 2018 Perşembe 11:02