Haberler » 3. Sayfa » Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler

Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

21.12.2019 02:09 | Son Güncelleme: 21.12.2019 02:14 Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir - Beyşehir karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 AEE 603 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan F.K. (22) ve Ö.Ç. (25) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç altında sıkışan Mehmet Karakoyun (30) ise itfaiye tarafından sıkıştığı otomobilin altından çıkarıldı. Yaralılardan Mehmet Karaboyun kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan F.K. ve Ö.Ç. ise hastanede yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Seydişehir, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

02:10   Malkara'da motosiklet kazası: 1 yaralı - Haberler
02:09   Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
02:04   Lübnan'da Hariri destekçileri Diyab'a karşı protestolarını sürdürüyor - Haberler
01:32   2020 yılı bütçesi görüşmeleri - Haberler
01:25   TBMM Genel Kurulu, 2020 bütçesi için toplandı (5) - Haberler
23:49   Cani koca üç haftalık oğlunu öldürdü, karısını yaraladı! Sebebi kan dondurdu - Haberler
23:00   Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yaptırım tehditleri bizi yerli tasarım ve üretime daha motive ediyor - Haberler
22:10   İmamoğlu açıkladı: Adalar'a faytonların yerine elektrikli araçlar geliyor - Haberler
21:16   Baba tartıştığı oğullarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
21:01   Kastamonu'da iki aile arasında arazi kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
21.12.2019 02:23:46