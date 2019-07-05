05.07.2019 23:53
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Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Akşehir- Afyonkarahisar karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Yakup Kavakaltı (61) yönetimindeki  42 ADL 104 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı. Kazada sürücü Yakup Kavakaltı ile otomobildeki Osman Dağ (61) ile eşi Sebahat Dağ (60) ve torunu Osman Furkan Dağ (8) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Sebahat Dağ, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


- Konya
Kaynak: DHA
Akşehir, Konya, Güncel

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