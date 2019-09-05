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Konya'da otomobil takla attı: 5 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

05.09.2019 10:00 Konya'da otomobil takla attı: 5 yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar Ereğli Karayolunun 17. kilometresi Kesmez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. idaresinde ki 45 MN 680 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsüyle birlikte araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Karapınar, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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