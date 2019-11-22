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Konya'da otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı

Konya'da otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralıKONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

22.11.2019 22:11 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:12
'da otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı
KONYA - Konya'nın ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir- Karayolu'nun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derebucak ilçesinden Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan Ali A. yönetimindeki 34 LN 0523 plakalı otomobil, bölünmüş yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada, tarlaya devrilerek taklalar atan araç sürücüsü ve araçtaki N.A, H.E. ve F.E. yaralandı. Yaralılar adrese sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı

Derebucak, Beyşehir, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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