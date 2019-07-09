09.07.2019 13:34
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Konya'da otomobil tıra çarptı: 6 yaralı

Konya

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Serdar Arslan (26) yönetimindeki 41 H 7389 plakalı otomobil, Karapınar-Ereğli kara yolunun 4. kilometresinde, aynı yönde ilerleyen Mehmet Öz idaresindeki 51 LC 335 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Serdar Arslan, araçtaki eşi Gülay Arslan (23), sürücünün annesi Döne Arslan ile Aysel, Miraç ve Mustafa Sekmen yaralandı.
Araçta sıkışan sürücü Serdar Arslan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Serdar ve Gülay Arslan çiftinin yeni evlendiği ve Gaziantep'ten Afyonkarahisar'a gittikleri öğrenildi.
Kaynak: AA
Serdar Arslan, Karapınar, Konya, Güncel

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