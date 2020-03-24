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Konya'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

24.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:34
Konya'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Konya 'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
F.S. idaresindeki 06 BC 0871 plakalı otomobil, Dinek Mahallesi yakınlarında yolda yürüyen Ahmet Kocamış'a (57) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tarlaya savrulan Kocamış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Konya'ya sevk edilen Kocamış'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü F.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler : Konya, Dinek, Kulu, Güncel

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