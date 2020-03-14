Konya'da otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin sebze yüklü tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
14.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:30
Konya 'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin sebze yüklü tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sait Alkan yönetimindeki 07 HNE 33 plakalı otomobil, Seydişehir- Antalya kara yolunun 26. kilometresinde, Murtaza Çakır idaresindeki 06 BIJ 022 plakalı sebze yüklü tıra çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Alkan ile araçta bulunan Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sait Alkan yönetimindeki 07 HNE 33 plakalı otomobil, Seydişehir- Antalya kara yolunun 26. kilometresinde, Murtaza Çakır idaresindeki 06 BIJ 022 plakalı sebze yüklü tıra çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Alkan ile araçta bulunan Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Seydişehir, Antalya, Konya, Güncel
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