Konya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 3 kişiden biri yaşamını yitirdi, diğerleri yaralandı.
13.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:04
Konya 'nın Akşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 3 kişiden biri yaşamını yitirdi, diğerleri yaralandı.
Yarenler Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı'nda Mevlüt Can K'nin (14) kullandığı plakasız motosiklet, Orhan Ö. yönetimindeki 06 FD 7668 plakalı otomobille çarpışarak refüje çıktı.
Kazada Mevlüt Can K. ile motosikletteki arkadaşları Hakkı C. (14) ve Batuhan Y. (15) yaralandı.
Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mevlüt Can K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Orhan Ö. gözaltına alındı.
Yarenler Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı'nda Mevlüt Can K'nin (14) kullandığı plakasız motosiklet, Orhan Ö. yönetimindeki 06 FD 7668 plakalı otomobille çarpışarak refüje çıktı.
Kazada Mevlüt Can K. ile motosikletteki arkadaşları Hakkı C. (14) ve Batuhan Y. (15) yaralandı.
Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mevlüt Can K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Orhan Ö. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : Mevlüt Can, Akşehir, Konya, Güncel
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