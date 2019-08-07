Haberler» Güncel» Haber

Konya'da oyuncak ayıdan bomba çıktı: 8 gözaltı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, oyuncak ayının içine gizlenmiş bilyeyle güçlendirilmiş 500 gram patlayıcı ele geçirildi.

07.08.2019 15:25 Konya'da oyuncak ayıdan bomba çıktı: 8 gözaltı
Konya'nın Ereğli ilçesinde, oyuncak ayının içine gizlenmiş bilyeyle güçlendirilmiş 500 gram patlayıcı ele geçirildi. Olayla ilgili Yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Adana yönünden Konya'ya gelen hafif ticari araç Ereğli ilçesi yakınlarında durduruldu. 1'i çocuk, 3'ü kadın 8 kişinin bulunduğu araçta arama yapan polis, bagajdaki sırt çantasında kırmızı renkli oyuncak ayının içine gizlenmiş patlayıcı tespit etti. Bomba imha uzmanı tarafından etkisiz hale getirilen patlayıcının etkisini artırmak için bilyeyle güçlendirildiği ve telefon bağlantısı ile aktif edilebileceği belirlendi. Sürücü Wisam İ. (33) ile birlikte araçta bulunan Abdurrazak El M. (22), Selman El M. (18), Esma El İ. (20), Zekiye El N. (59), Abdulrezzak El H. (29) ve Mahmud A. (22) gözaltına alındı. 2 yaşındaki Melek El H. adlı çocuğun da bulunduğu şüpheliler, Ereğli ilçesinden Konya il merkezine getirilerek Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Mustafa Uslu - Furkan Berk Yaşar/İHA)

Ereğli, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:14   Başkan Büyükakın, ''Bakanlığımızla her türlü tedbiri aldık''
17:14   Araç, sulama kanalına devrildi; sürücü ve annesi yaralı
17:14   Nida Tunus'un cumhurbaşkanı adayı Savunma Bakanı Zubeydi
17:13   Makarnayla sanat Paris'te bir araya gelecek
17:13   Kamerun'da "üst düzey" mahkumlardan diğer mahkumlara hırsızlık davası
17:13   MSB: Güvenli bölgenin 'barış koridoru' olması için mutabık kalındı
17:13   Hakkari polisinden 'dolandırıcılık' uyarısı