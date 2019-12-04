Haberler » 3. Sayfa » Konya'da pancar yüklü tır devrildi - Haberler

Konya'da pancar yüklü tır devrildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde, pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu karayolu adeta pancar tarlasına döndü.

04.12.2019 22:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 23:01Konya'da pancar yüklü tır devrildi
'nın ilçesinde, pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu karayolu adeta pancar tarlasına döndü.

Kaza, akşam saatlerinde Şinasi Mahallesi Karaman Çevre Yolu üzeri Aşıklar Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ş. idaresindeki 70 AAL 719 plakalı şeker pancarı yüklü tır kontrolden çıkarak refüje devrildi. Tır sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yüklü olan pancar yola saçıldı. Kazayı çevredeki vatandaşların vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde önlem alırken, araç trafiğine kapanan yolu açmak üzere çalışma başlattı. Polis ekiplerinin haber vermesiyle, Ereğli Belediyesi temizlik işleri ekipleri yola saçılan pancarları temizleyerek karayolunu araç trafiğine açtı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:23 İzmir'de feci kaza: Bisiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi - Haberler
23:22 Emine Erdoğan, Global Somali Diaspora Temsilcileri ile bir araya geldi - Haberler
23:20 Aşık Veysel ve Nesimi Madrid'de anıldı - Haberler
23:20 Batman'da PKK/KCK operasyonunda 7 kişi daha tutuklandı - Haberler
23:03 Başsavcılık'tan Demirtaş açıklaması: Hastaneye gitmek istemedi - Haberler
23:02 15 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattılar - Haberler
23:01 Bartın ve Gaziantep'te 7 köpek zehirlenerek telef edildi - Haberler
22:41 NATO Liderler Zirvesi sonrası Macron'dan açıklama: Türkiye'ye geleceğiz - Haberler
22:15 Buckingham Sarayı'ndaki resepsiyonda Justin Trudeau ile Kate Middleton arasındaki sohbet dikkat çekti - Haberler
22:06 Adı Babacan'ın partisiyle anılan Mehmet Şimşek, Doha'da Nusret'le çektirdiği fotoğrafı paylaştı - Haberler
4.12.2019 23:50:15