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Konya'da park halindeki otomobil yandı

Kulu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

12.10.2019 16:24Konya'da park halindeki otomobil yandı
Kulu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Kulu ilçe merkezindeki Vergi Dairesi Müdürlüğü yanında park halinde bulunan Mustafa Aktan'a ait 42 BYV 60 plakalı otomobilde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın aracı sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak hızla söndürdü.
Söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

İtfaiye, Kulu, Güncel

Kaynak: AA

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