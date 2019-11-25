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Konya'da patlama ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Konya'da bir binanın çatısından patlama sesi gelmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

25.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:21Konya'da patlama ihbarı ekipleri harekete geçirdi
'da bir binanın çatısından patlama sesi gelmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. ekipleri çıkan yangını söndürürken patlama sesinin nedeni yapılan inceleme ardından netlik kazanacak.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi İsmail Habip Sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine sokak üzerindeki 5 katlı binanın çatı katında patlama meydana geldiği ihbarı geldi. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede adrese ulaşırken, itfaiye ekipleri yoğun duman yükselen çatıdaki yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Apartman sakinleri ise ekiplerin çalışmasını izledi. Ekiplerce tarafından söndürülen yangındaki patlama sesinin nedeninin ise yapılacak olan incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi. - KONYA

İtfaiye, Polis, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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