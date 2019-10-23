Haberler » Güncel » Konya'da pazar yerinde silahlı kavga: 2 yaralı

Konya'da pazar yerinde silahlı kavga: 2 yaralı

Konya'da pazar yerinde iki balıkçı arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

23.10.2019 15:50Konya'da pazar yerinde silahlı kavga: 2 yaralı
Konya'da pazar yerinde iki balıkçı arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Taşyol Sokağı'nda kurulan pazarda, balıkçılık yapan Melih T. (18) ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir balıkçı arasında silahlı kavga çıktı.
Kavgada Melih T, karnından, pazarda alışveriş yapan Ayşe A. ise bacağından yaralandı.
Öte yandan olay yerinden geçen bir kadının otomobiline ise kurşun isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılardan Melih T'yi Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Ayşe A'yı da Konya Numune Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Selçuklu, kavga, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:28 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bingöl'de
16:28 Öğrencilerden "Geçmişimi Öğreniyorum" sergisi
16:26 İran'ın güneybatısında İHA düştü
16:26 Türk Akımı Projesi'nde tarihi an
16:25 "Tüm yurtta Ar-Ge ve inovasyon rüzgarı estirmemiz lazım"
16:25 Rasulayn'ın göbeğine Türk bayrağı asıldı
16:25 Giresun kamyonetin markete girme anı kamerada
23.10.2019 16:32:43