Haberler » Güncel » Konya'da pkk operasyonu 3 gözaltı - Haber

Konya'da pkk operasyonu 3 gözaltı

Konya'da PKK operasyonu 3 gözaltıKonya'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın sosyal medyadan propagandasını yaptığı öne sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.

26.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:24
'da PKK operasyonu 3 gözaltı
Konya'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın sosyal medyadan propagandasını yaptığı öne sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın sosyal medyada propagandasını yaptığı ileri sürülen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerden 3'ü, gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Konya'da pkk operasyonu 3 gözaltı

Konya, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:06 Suriye'de rejim bombardımanı altında zeytin hasadı
12:06 Geçitli Jandarma Karakolu'nun yeni binası açıldı
12:06 Hatay suriye'de rejim bombardımanı altında zeytin hasadı
12:06 Hakkari-geçitli jandarma karakolu'nun yeni binası açıldı
12:06 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 85'inci gün
12:03 Kadına şiddet konusu hakkında konuşan Ece Erkeni, gözyaşlarına boğuldu
11:56 Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
11:34 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
11:10 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 12:07:29