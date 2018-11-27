Konya'da PKK Operasyonu 8 Gözaltı

Konya
'da terör örgütü PKK
'ya yönelik yapıyan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, terör örgütü PKK üyesi oldukları ileri sürülen 10 kişi hakkında çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından bu sabah daha önce belirlenen 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. O perasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dijital metaryellere incelenmek üzere el konuldu.Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Terörlü Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Diğer iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.
PKK,Konya