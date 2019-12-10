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Konya'da polis engelli gence doğum günü sürprizi yaptı

Konya'da devriye ekibi polisler, çağrı merkezinden aldıkları davet üzerine engelli bir gencin doğum gününe katılarak sürpriz yaptı.

10.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:26Konya'da polis engelli gence doğum günü sürprizi yaptı
'da devriye ekibi polisler, çağrı merkezinden aldıkları davet üzerine engelli bir gencin doğum gününe katılarak sürpriz yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklama göre, merkez Selçuklu ilçesinde yaşayan engelli bir gencin ağabeyi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Ağabeyin, kardeşinin polisleri çok sevdiğini ve doğum gününde sürpriz yapmak istediklerini ifade etmesi üzerine, Selçuklu Devriye Ekipler Amirliği ve Motorsikletli Timler Amirliği personeli gencin evine gitti.
Hayranı olduğu polisleri karşısında gören engelli genç, sürpriz karşısında unutulmaz anlar yaşadı.
Polislerle birlikte pastanın mumunu söndüren gencin mutluluğu, çekilen fotoğrafa da yansıdı.
Polis ekibi, gence İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın hediyesini takdim etti.

Polis, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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