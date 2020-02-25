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Konya'da pompalı tüfekle kuyumcu soyan iki zanlı tutuklandı

Konya'da pompalı tüfekle kuyumcu soygununda, 200 bilezik ile yaklaşık 40 bin lira çalan iki şüpheli tutuklandı.

25.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:28Konya'da pompalı tüfekle kuyumcu soyan iki zanlı tutuklandı
'da pompalı tüfekle kuyumcu soygununda, 200 bilezik ile yaklaşık 40 bin lira çalan iki şüpheli tutuklandı.
Selçuklu ilçesi Halil Ürün Caddesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde, İbrahim Erdoğan Solak'a ait kuyumcu dükkanını soydukları gerekçesiyle gözaltına alınan S.G. (21) ve A.Ç'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan şüphelilerin çaldığı bileziklerin, Solak'a eksiksiz teslim edildiği belirtildi.
Olay
Selçuklu ilçesi Halil Ürün Caddesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde, 3 gün önce, İbrahim Erdoğan Solak'a ait kuyumcu dükkanı, kar maskeli ve pompalı tüfekli iki zanlı tarafından soyulmuştu.
Soygunun ardından geldikleri otomobille olay yerinden kaçan S.G. ve A.Ç, iki gün sonra yakalanmıştı.

Konya, Güncel

Kaynak: AA

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