Haberler » 3. Sayfa » Konya'da portakal yüklü kamyon devrildi: 2 ölü - Haberler

Konya'da portakal yüklü kamyon devrildi: 2 ölü

Konya'nın Ereğli ilçesinde portakal yüklü kamyon devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

27.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:34 Konya'da portakal yüklü kamyon devrildi: 2 ölü
'nın ilçesinde portakal yüklü kamyon devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Ereğli ilçesi Adana- kara yolu üzerinde meydana geldi. Metin Cingöz (44) idaresindeki 01 EL 311 plakalı portakal yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Metin Cingüz ile yanında bulunan Hülya Gökbük'ün (47) hayatını kaybettiğini belirledi. Ters dönen kamyon hurdaya dönerken, parçalanan kasadaki portakallar yola saçıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

Aksaray, Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:57   Güney Kore Anayasa Mahkemesi 'rahatlatıcı kadınlar'ın iptal dilekçesini reddetti - Haberler
15:57   Madde madde Türkiye'nin yerli otomobilinin özellikleri - Haberler
15:57   İstanbul Boğazı'nda kuru yük gemisi karaya oturdu - Haberler
15:55   Polisten kaçarken 3'üncü kattan aşağı atladı - Haberler
15:53   Çöken 4 katlı binanın enkazı kaldırılıyor - Haberler
15:35   İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı - Haberler
15:26   Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı - Haberler
14:59   Kuyumcuyu soyup altınları gömen 4 kişi yakalandı - Haberler
13:44   Arkadaşları şaka yapıyor sandı, güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı - Haberler
13:39   Erdoğan'ın mültecilerle ilgili sözleri Merkel'i tedirgin etti! Ocak'ta Türkiye'ye geliyor - Haberler
27.12.2019 16:03:50