Konya'da ruhsatsız düğün salonlarında nikah kıyılmayacak

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Uğur İbrahim Altay, ruhsatsız düğün salonlarında nikah kıyılmayacağını belirterek, "Bundan sonra biz ruhsatsız düğün salonlarında ne memurlarımız, ne bizler, nikah kıymama konusunda karar alıyoruz. Bunu en sıkı şekilde uygulamak istiyoruz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyelerin çalışmalarını değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi. Toplantıda belediye tarafından kente yapılan yatırımları anlatan Uğur İbrahim Altay, 21 Şubat'ta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile Konyaray'ın banliyö hattının protokolünü imzaladıklarını hatırlattı. Altay, "Devlet Demiryolları ile banliyönün protokolünü imza attık. İlk etapta Konya Gar'dan, organize sanayi bölgesine kadar 17.4 kilometrenin ihalesi önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Toplam 26 kilometrelik banliyö hattına sahip olacağız. Taşıt alımları ve kamulaştırılmalar büyükşehir belediyesi tarafından yapılacak. Bunun haricindeki tüm alt yapı ve üst yapı çalışmaları Devlet Demiryolları inşa edecek. 2 yıl içinde ilk etap bitecek" dedi.

Altay, büyükşehir belediyesi binasının yapısal sorunu olduğunu ve Konya Teknik Üniversitesi'nden gelecek rapora göre eylem planı hazırlayacaklarını ifade etti.

Düğün konvoyları ve düğün salonlarına da değinen Altay, şunları söyledi:

"Düğün konvoyları ve düğün salonları önemli konulardan birisidir. Düğün salonları etrafındaki hatalı parklanmalar şehrimiz için ciddi bir sorun oluşturmaya başladı. Bazı düğün salonlarının ruhsatsız olması, bir kısmı ruhsata esas alanı dışında alanlarını kullanılıyor olması gibi sorunlar var. İlçe belediyelerimiz düğün salonları sahipleriyle ilgili kendi bölgelerinde çalışma yapıyor. En kısa sürede ruhsatlandırılmaları, ruhsatlandırılmayanların kapatılması, ruhsata uygun olmayanların ruhsata uygun hale getirilmesi çalışması yürütülecek ve yıl sonunu kadar tamamlanması planlıyoruz. Tabi düğün sezonu açılmadan insanlar buradan tarihlerini alıp düğünlerini ilan etmiş oluyorlar. Onun için süreci makul seviyede tutmak, vatandaş mağduriyeti oluşmaması için önemli; ama bundan sonra biz ruhsatsız düğün salonlarında, ne memurlarımız ne bizler, nikah kıymama konusunda karar alıyoruz. Bunu en sıkı şekilde uygulamak istiyoruz. Düğün, insanların en mutlu günü ama; bunu şehre zarar vermeden yapmak gerekir. Ticari erbabının ticaretini destekliyoruz ama; kurallar içinde olmak ve eşit şartlarda yarışmak kaydıyla. Birisine ruhsatlandırıp ciddi denetimler yaparken, bir taraftan ruhsatsız işlere izin vermemiz söz konusu değil. Sokakta müzikli düğün yapılmasına itiraz ediyoruz, emniyetimiz de takip edecek Geleneğimiz olduğu üzere sokakta insanların pilav vermesine bir itirazımız yok. Bu geleneğin yaşatılmasını çok istiyorum ama; günümüz şartlarında pek de mümkün olmuyor."