Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Konya'da sağlık çalışanları 'evde kal' çağrısında bulundu - Haberler

Konya'da sağlık çalışanları "evde kal" çağrısında bulundu

Konya'da Beyşehir Devlet Hastanesi personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlara, "evde kal" çağrısı yaptı.

21.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:50
Konya'da sağlık çalışanları
Konya 'da Beyşehir Devlet Hastanesi personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlara, "evde kal" çağrısı yaptı.
Beyşehir Devlet Hastanesi doktorları ve sağlık personeli, hazırladıkları mesajlarla sosyal medya üzerinden ilçe halkına evde kalmaları uyarısında bulundu.
Ellerindeki kağıtlara, "Biz sizin için buradayız, lütfen siz de bizim için evde kalın" yazan sağlık çalışanları, vatandaşlardan virüsün yayılmasının önlenmesi için duyarlı davranmalarını istedi.
Hastanenin doktor ve sağlık personeli, tüm yurtta kendileri için başlatılan desteğe de alkışlarla karşılık verdi.
Başhekim Uzman Doktor Sıtkı Küçükbuzcu, insanların olabildiğince toplu alanlardan uzak durması gerektiğini belirterek, "Bu farkındalığı arttırabilmek için 'evindekal' etkinliği kapsamında video hazırladık. 'Biz sağlık salışanları görevimizin başındayız. Senin hastana ana-baba, kardeş, dost ve akraba oluruz. Lütfen evde kal' dedik." ifadesini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Devlet Hastanesi, Beyşehir, Konya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Peş peşe uyarılar yapılırken İBB’nin bu hareketi büyük tepki topladı Haberler
Peş peşe uyarılar yapılırken İBB'nin bu hareketi büyük tepki topladı
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak Haberler
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür etti, ardından bıçak çekti Haberler
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür etti, ardından bıçak çekti
Kılıçdaroğlu’nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti Haberler
Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti
Sayı 68’e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Haberler
Sayı 68'e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video! Haberler
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video!
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak Haberler
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın

Son Dakika Güncel Haberleri

Bakan Varank: Teknoparklarda firma ve işletmelerden 2 ay kira alınmayacak - Haber Adıyaman'da banklar sökülüyor - Haber Kağıthane'de dışarı çıkan vatandaşlara 'evde kal' çağrısı - Haber Turistler artık Konaklı Kayak Merkezi'nde de konaklayabilecek - Haber Atakum'da işitme engellilere görüntülü alışveriş desteği - Haber Son Dakika: Teknopark'taki bazı firmalardan 2 ay boyunca kira alınmayacak - Haber Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti - Haberler Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti - Haber İran'dan sevindiren haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber
Loading