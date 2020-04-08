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Konya'da sağlık çalışanlarına kandil ikramı

Konya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi organizasyonu ile Berat Kandili münasebetiyle korana virüs salgını sebebiyle hastanelerde çalışan sağlık görevlileri ve tedavi gören hastalara kuruyemiş ve meyvelerden oluşan kumanyalar ikram edildi.

08.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:25
Konya'da sağlık çalışanlarına kandil ikramı
Konya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi organizasyonu ile Berat Kandili münasebetiyle korana virüs salgını sebebiyle hastanelerde çalışan sağlık görevlileri ve tedavi gören hastalara kuruyemiş ve meyvelerden oluşan kumanyalar ikram edildi.

Hazırlanan kumanyalar, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun başkanlığında Konya Numune Hastanesi, Konya Beyhekim Devlet Hastanesi ile Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yazır Ek Binasına araçlarla gönderildi. İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Berat Kandili münasebetiyle sağlık çalışanları başta olmak üzere korona virüs teşhisi sebebiyle tedavi gören hastalara küçük bir ikramda bulunmak istediklerini söyledi. Poçanoğlu, "Kuruyemiş ve meyvelerden oluşan kumanya paketlerimizi sağlık çalışanlarımıza ve hastalarımıza ulaştırıyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. İnşallah kumanyalarımız doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız ve hastalarımız için bağışıklıklarını güçlendirici birer şifa kaynağı olur. Bizler için büyük riskler alarak kahramanca mücadele eden doktorlarımıza, tüm sağlık çalışanlarımıza, emniyet güçlerimize, askerlerimize ve bu zorlu süreçte fedakarca hizmet eden her bir kardeşimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Numune Hastanesi, Berat Kandili, Türkiye, Konya, Yaşam
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