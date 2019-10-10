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Konya'da şahin avlamaya çalışan 2 kaçak avcı yakalandı

Konya'da tuzak kurmak suretiyle şahin avladığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

10.10.2019 15:18Konya'da şahin avlamaya çalışan 2 kaçak avcı yakalandı
Konya'da tuzak kurmak suretiyle şahin avladığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre Cihanbeyli ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin rutin denetim ve kontrollerinde, tuzak kurarak şahin avı yaptığı tesbit edilen 2 kişi yakalandı.
Zanlıların üst ve araçlarında yapılan aramalarda, şahin avında kullanılan 5 tuzak, 13 canlı güvercin, 1 ölü güvercin, 1 gözleri dikili vaziyette kerkenez kuşu, 2 el dürbünü ve 3 bıçak ele geçirildi.
Avda kullanılan malzemelere el konulurken, canlı güvercinler ile tedavisi tamamlanan Kerkenez kuşunun doğal yaşam alanına tekrar salındığı, iki avcı hakkında ise kara avcılığı kanununa muhalefetten cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Cihanbeyli, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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