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Konya'da şehitler için Kur'an- Kerim okundu

Konya'da Şehit Aileleri Derneği tarafından vatan uğruna hayatını feda eden şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

20.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:07Konya'da şehitler için Kur'an- Kerim okundu
'da Şehit Aileleri Derneği tarafından vatan uğruna hayatını feda eden şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Dernek binasında gerçekleşen programa çok sayıda şehit yakını katıldı. Şehit yakınlarına ikramda bulunulmasının ardından ilk olarak dünyanın dört bir tarafında zor durumda olan mazlumlar için dua edildi, daha sonra okunan Kur'an-ı Kerimlerin duası yapıldı. Kendisi de şehit babası olan Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir, derneğin kurulduğu 1994 yılından bugüne kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiklerini belirterek, "Bizim bundan sonra yapacağımız tek şey dua. Biz vatanımızı, ülkemizi, bayrağımızı, ezanımızı seven şehit ailelerimizi aynı çatı altında toplayıp kader birliğimizi yapmaktayız. Onun için bizim bu saatten sonra devlet büyüklerimize ve bizi yöneten kişilere hep hayırlı işlerinde dua ediyoruz. Bu bakımdan Allah ömür verdiği sürece bu geleneği yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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