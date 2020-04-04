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Konya'da şehre giriş çıkışlar kapatıldı

KONYA'da, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge kapsamında, gece yarısından itibaren şehre giriş ve çıkışlar kapatıldı.

04.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:36
Konya'da şehre giriş çıkışlar kapatıldı

KONYA'da, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge kapsamında, gece yarısından itibaren şehre giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının sık görüldüğü Zonguldak 'a giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklamasının ardından, İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere ek genelge gönderildi. Genelge kapsamında toplam 31 şehre giriş ve çıkışlar 15 günlüğüne kapatıldı.Karar kapsamında Konya 'da polis ve jandarma ekipleri, saat 00.00'dan itibaren il sınırlarında görev aldı. Ekipler, Konya-Ankara, Konya-Antalya, Konya-Adana, Konya-Isparta, Konya-Karaman, Konya-Aksaray ve Konya-Afyonkarahisar karayolları üzerinde oluşturulan kontrol noktalarında, gelen araç sürücülerine şehre neden geldiklerini, çıkmak isteyenlere ise nereye ve ne için gittikleri sordu. Kontrol noktalarına gelen özel araçlar, ekipler tarafından geri çevrildi. İzin belgeleri bulunan TIR ve kamyonların ise girişlerine izin verildi. Bazı vatandaşlar sıra beklerken, araçlarından inmeyi tercih etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Konya, Güncel
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