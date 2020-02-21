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Konya'da seyir halindeki otomobil yandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobilin elektrik aksamında başlayan yangın, vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.

21.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:06Konya'da seyir halindeki otomobil yandı
'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobilin elektrik aksamında başlayan yangın, vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Gülbahçe Mahallesi eski SSK binası civarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Turgut Pala idaresindeki 42 B 9786 plakalı otomobil, motor kısmından alev alması sonucu aniden yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle araca soğutma çalışması yapıldı. Ön kısmının bir bölümü yanan araç, daha sonrasında bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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