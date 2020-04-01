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Konya'da seyir halindeki otomobil yandı

Konya'da seyir halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

01.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:54
Konya'da seyir halindeki otomobil yandı
Konya 'da seyir halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi İhsaniye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.S. idaresindeki 42 FP 267 plakalı LPG'li otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü V.S. aracını yok kenarına çekerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araca müdahale ederek yangını söndürürken, polis ekipleri çevre güvenliği aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Konya, 3. Sayfa
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