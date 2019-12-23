Haberler » Güncel » Konya'da şiddetli rüzgar evin çatısını uçurdu - Haber

Konya'da şiddetli rüzgar evin çatısını uçurdu

Konya'nın Bozkır ilçesinde şiddetli rüzgar evin çatısını uçurdu.

23.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:26 Konya'da şiddetli rüzgar evin çatısını uçurdu
'nın ilçesinde şiddetli rüzgar evin çatısını uçurdu.
İlçede etkili olan şiddetli rüzgar, Mahallesi'nde muhtar Hikmet Yiğit'e ait evin çatısını uçurdu.
Muhtar Yiğit, yaptığı açıklamada, mahallede gece saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağışın hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.
Yiğit, "Fırtına evin balkonunun üstünü kapatan çatıyı kaldırarak evin üst kısmına attı. Güneş enerjimizin de kullanılmaz hale geldiği olayda 10 bin lira gibi bir maddi zararımız oluştu. Allah'a şükür herhangi bir canlıya zarar vermemesi tesellimiz." dedi.

Karacahisar, Bozkır, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:07   DHA YURT BÜLTENİ-26 - Haber
20:06   Meteoroloji'den 16 il için kuvvetli sağanak uyarısı - Haber
20:06   KARDEMİR'de personele mesleki yeterlilik belgesi verildi - Haber
20:03   Trafik kazası: 1 yaralı - Haber
20:03   Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadın evde ölü bulundu - Haber
19:57   İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek - Haber
18:40   Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Haber
18:31   Son dakika: Ömer Çelik'ten sert Libya açıklaması: Diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır - Haber
18:08   Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var - Haber
17:58   Zihinsel engelli kızı fuhşa sürükleyen 4 kişi tutuklandı - Haber
23.12.2019 20:09:22