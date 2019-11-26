Haberler » genel » Konya'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti - Haber

Konya'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti

Konya'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest ettiKONYA - Konya'da, akşam saatlerinde sığırcık kuşlarının binaların üzerinde adeta dans edercesine sergiledikleri hareketler görenleri mest etti.

26.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:15
'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti
KONYA - Konya'da, akşam saatlerinde sığırcık kuşlarının binaların üzerinde adeta dans edercesine sergiledikleri hareketler görenleri mest etti.
Konya semalarında sürüler halinde uçan sığırcık kuşlarının sergiledikleri hareketler adeta görsel bir şölen sundu. Merkez Selçuklu ilçesinde sığırcık kuşlarının gökyüzünde süzülerek sergiledikleri dansı ilgiyle izlendi. Dakikalarca süren sığırcıkların dansı amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Konya'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti

Konya, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
19:54 HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 85'inci gününde
19:50 Galatasaray-Club Brugge maçında ilk 11'ler belli oldu!
19:45 Anne karnında alıcı buluyorlar; kendileri küçük fiyatları büyük
19:29 Milli füze Bozdoğan test atışını başarıyla tamamladı
19:24 Kutladığı son Öğretmenler Günü oldu
19:13 Cumhurbaşkanı talimat verdi, Şehir Hastanesi metrosunu Ulaştırma Bakanlığı yapacak
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:10 Türkiye'ye tehditler savuran ABD'li senatörden S-400 tepkisi: Erdoğan Trump'a 'nanik yapıyor'
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
26.11.2019 19:54:55